أهلي جدة يسقط السد القطري بثنائية السومة

أهدى السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه أول 3 نقاط في دوري أبطال آسيا بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى ضيفه السد القطري، في المواجهة التي انتهت 2-صفر، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمسابقة.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول بعدما تبادلا الهجمات والتي بدأت للأهلي حينما تلقى مهاجمه دجانيني تافاريس تمريرة مميزة من زميله نوح الموسى ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة ضعيفة لتجد الحارس سعد الشيب الذي تصدى لها.

وكان السد قريباً من تسجيل هدف السبق بعدما تصدى لاعبه الكوري الجنوبي وي يونغ لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية، لتصيب الشباك الجانبية لمرمى الحارس محمد العويس.

وواصل السد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة بعدما أهدر لاعبه ياسر أبو بكر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله حسن الهيدوس أمام المرمى ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 32 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للضيوف وتحديداً للاعبه أكرم عفيف الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله الجزائري بغداد بونجاح ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بنجاح.

وفي الشوط الثاني ظهر السد بشكل أفضل من الأهلي الذي أغلق مناطقه الدفاعية واعتمد على الهجمات المرتدة بتواجد الثنائي دجانيني تافاريس وعمر السومة اللذان شكلا خطراً كبيراً على مرمى الضيوف.

وبدأت أولى هجمات السد مبكراً حينما سدد مدافعه عبدالكريم حسن كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف السد هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه بغداد بونجاح الذي تلقى تمريرة من زميله أكرم عفيف ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وتوالت هجمات السد وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه أكرم عفيف الذي اخترق دفاع الأهلي وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس المتألق محمد العويس والذي أبعدها بصعوبة.

وتحسن أداء الأهلي وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي تلقى تمريرة من خلف المدافعين من زميله عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس سعد الدوسري تمكن من إبعادها بصعوبة.

وعند الدقيقة 78 تمكن السوري عمر السومة مهاجم الأهلي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد ارتقاءه لعرضية زميله سلمان المؤشر ليحول الكرة برأسه استقرت في شباك حارس السد سعد الدوسري.

وفي الوقت بدل الضائع كاد السومة أن يسجل الهدف الثالث الشخصي له ولفريقه بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس سعد الدوسري الذي تصدى لها بصعوبة.

وحقق الأهلي أول 3 نقاط في البطولة ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن فريقي بيرسبوليس الايراني وباختاكور الأوزبكي اللذان تعادلا 1-1، في حين بقي السد القطري في المركز الأخير بلا نقاط.