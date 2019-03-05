الآسيوي يمنح محمد الشلهوب نجومية لقاء العين والهلال

اختار الاتحاد الآسيوي محمد الشلهوب قائد فريق الهلال السعودي، كأفضل لاعبي المباراة، وأبدى الشلهوب سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب العين الإماراتي، مشيرا إلى أنه عاش أفضل أيام حياته بالتزامن مع قدوم مولوده الجديد.

وتكفل الشلهوب بهدف الهلال الوحيد، الذي ضمن لبطل الدوري السعودي الفوز والنقاط الثلاث، مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء.

وقال الشلهوب في تصريحات عقب نهاية المباراة: حققنا فوزا غاية في الأهمية أمام فريق كبير بحجم العين، وللمرة الأولى على ملعبه في الإمارات. وأضاف أن الفريق يحاول دائما تقديم أفضل ما لديه في كل مباراة، مشددا على صعوبة مواجهة العين على أرضه وبين جماهيره رغم الفوز. وأردف: أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، أهديه لجماهير الهلال ولزوجتي ومولودي الجديد بندر، هذا اليوم هو الأسعد في حياتي، حصدنا ثلاث نقاط مهمة في البطولة الآسيوية بالإضافة إلى قدوم المولود الجديد.