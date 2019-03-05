التعاون يستحوذ على نجومية الجولة 22

حصد البرتغالي بيدرو مانويل مدرب فريق التعاون، يوم الثلاثاء، على جائزة أفضل مدرب في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حقق الكاميروني لينادر توامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة في ثنائية تكررت سابقاً في الجولة العاشرة، وحقق نادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي.

وجاء تحقيق البرتغالي مانويل لجائزة الأفضلية على مستوى الجولة للمرة الثالثة في مسيرته مع فريقه في بطولة الدوري بعد أن حقق فوزا عريضا في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الاتفاق، حيث سبق وحقق الجائزة ذاتها في الجولتين العاشرة والثامنة عشر.

في حين حقق الكاميروني لياندر توامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في لقاء فريقه الأخير أمام الاتفاق، ليحقق أفضلية الجولة للمرة الثانية بناء على اختيار من اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين.

فيما حققت جماهير النادي الأهلي جائزة الجمهور المثالي للجولة، وذلك نظير حضورهم وتفاعلهم في منافسات الجولة الماضية أمام فريق الاتحاد، لتسجل حضورها للمرة الثالثة على مستوى الجائزة، إذ سبق لها تحقيق الجائزة في الجولتين الثالثة والعاشرة من منافسات بطولة الدوري.

ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعاً تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.