الشلهوب يقود الهلال لتحقيق فوز تاريخي على العين

قاد المخضرم محمد الشلهوب قائد الهلال فريقه إلى تحقيق أول فوزٍ في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في شباك مضيفه العين الإماراتي، في المواجهة التي احتضنها استاد هزاع بن زايد، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وحقق الهلال فوزه الأول في تاريخه على العين في عقر داره بعد 7 مباريات سابقة جمعتهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال لاسيما في الشوط الأول، والذي بدأ المباراة مهاجماً وسنحت له فرصة مبكرة حينما أهدر لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الأسترالي ميلوس ديجينيك ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة محققة حينما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز تمريرة مميزة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو، إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وتوالت هجمات الهلال وأهدر مهاجمه غوميز هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله إدواردو ليحول الكرة برأسه خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وكاد لاعبه البرازيلي إدواردو أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة، لتعود للمهاجم غوميز والذي سددها خارج المرمى.

وعند الدقيقة 65 تمكن محمد الشلهوب قائد الهلال من تسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة بطريقة ذكية لتستقر في شباك الحارس خالد عيسى.

وكاد العين يرد سريعاً بعدما اخترق لاعبه بندر الحبابي دفاع الهلال وحول الكرة لزميله ريان يسلم والذي كان مواجهاً للمرمى إلا أن فشل في تحويلها للشباك.

واستعاد الهلال سيطرته وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه الإيطالي جوفينكو، الذي تلقى عرضية مميزة من زميله ياسر الشهراني ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت الشباك الجانبية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الدحيل القطري والذي فاز على ضيفه استقلال طهران 3-صفر، وبقي العين بلا نقاط في المركز قبل الأخير.