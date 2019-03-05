زوران: واجهنا حظاً سيئاً.. وكسرنا حاجز ملعب العين

قال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال السعودي إن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب مضيفه العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وحقق الهلال فوزا صعبا وثمينا بهدف دون رد أمام العين على ملعب الأخير "هزاع بن زايد" في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

وقال زوران في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن فريقه سيطر على مجريات اللعب بشكل تام، مؤكدا أن أداء اللاعبين تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني.

وأضاف: إيقاع اللعب انخفض في الشوط الأول عكس النصف الثاني من المباراة، وواجهنا حظا سيئا أسفر عن إهدار العديد من الفرص المحققة.

وحقق الهلال فوزه الأول في ضيافة العين، في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات. وفي هذا الصدد، عقب زوران بقوله: من اليوم وصاعدا انكسر حاجز عدم فوز الهلال على أرض نادي العين.

وأعرب زوران عن تمنياته بالتوفيق للعين، فريقه السابق، خلال المباريات المتبقية من الموسم الحالي، على الصعيدين المحلي والقاري، واختتم حديثه قائلا: أتمنى أن نحافظ على مستوانا حتى فترة التوقف الدولي في ظل ضغط المباريات وتداخل البطولات .