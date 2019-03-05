مدرب التعاون.. "أنغولي" احتفل مع مورينيو وأحزنه سكولاري

يعتبر بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون، أحد أبرز اللاعبين الذين وضعوا بصمتهم مع بورتو البرتغالي، وكان ضمن الجيل الذهبي الذي تمكن من تحقيق الدوري الأوروبي ولقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وحصد البرتغالي بيدرو مانويل مدرب فريق التعاون، يوم الثلاثاء، جائزة أفضل مدرب في الجولة 22 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء تحقيق البرتغالي مانويل لجائزة الأفضلية على مستوى الجولة للمرة الثالثة في مسيرته مع فريقه في بطولة الدوري، بعد أن حقق فوزا عريضا في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف أمام فريق الاتفاق، حيث سبق وحقق الجائزة ذاتها في الجولتين العاشرة والثامنة عشرة.

وبالرغم من تفوقه في مجال كرة القدم كمدافع ومدرب.. إلا أن والدته فضلت في طفولته أن يمارس السباحة على كرة القدم، قبل أن يتوجه صوب كرة القدم بفضل والده.. وولد إيمانويل في لواندا عاصمة أنغولا 11 فبراير 1975، وبعدها بثلاث سنوات عاد مع أسرته إلى البرتغال وترعرع هناك.

ولعب بيدرو إيمانويل مع عدة أندية برتغالية متواضعة في بداية مشواره بالمراحل السينة، ورأى أن عدم تعامله مع وكيل أعمال أثر بشكل سلبي على مسيرته، قبل أن يتمكن من تحقيق إنجازات عديدة مع بورتو البرتغالي، وكان ضمن المجموعة الذهبية التي فازت بكأس الاتحاد الأوروبي ودوري الأبطال، وكأس إنتركونتيننتال، إلى جانب 6 بطولات محلية وثلاثة كؤوس وبطولة سوبر.

وجاء انتقاله إلى بورتو بعد 15 عاما قضاها مع نادي بوافيستا، بعدما لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي الذي قضى فيه معظم مشواره، وقال في تصريحات صحافية: كان هناك عرضا من نادٍ إسباني، ووافقت على خوض تجربة في إسبانيا بسبب المقابل المادي، بالإضافة إلى أنني طالما حلمت بخوض "الليغا" الإسبانية. وفي تلك الأثناء حصلت على عرض من بورتو وكان المقابل أقل من الفريق الإسباني، إلا أنني اخترت بورتو لأن زوجتي كانت حاملا ولم أستطع أن أتركها لوحدها.. لذلك قبلت عرض بورتو وشعرت بالحزن لأنني لم ألعب في إسبانيا.. وربما لو ذهبت إلى إسبانيا لما حققت الألقاب القارية التي حصلت عليها مع بورتو.

وانتقل إيمانويل إلى بورتو عندما بلغ "27 عاما"، وأوضح أن مواطنه جوزيه مورينيو رغب في خدماته، وقال له: أحتاج إلى لاعب متمرس، يمتلك مثل قدرتك ونوعيتك.

وأضاف: لقد سألني العديد من الأصدقاء عن السبب الذي يجعلني أرفض إسبانيا وانتقل إلى بورتو الذي كان يضم مجموعة من المدافعين المميزين مثل كارفاليو وخورخي كوستا وريكاردو كوستا.. وقالوا لي هل أنت مجنون يمكنك أن تجد فرصة في أي نادٍ آخر غير بورتو.. لكنني ذهبت إلى بورتو للتغلب على نفسي وكانت مخاطرة كونني تواجدت وسط مجموعة من "أسماك القرش".

على الرغم من كل الإنجازات التي حققها مع بورتو في تلك الفترة، إلا أن البرازيلي سكولاري، مدرب البرتغال السابق، تجاهله ولم يضمه إلى قائمة الفريق، وقال إيمانويل: لم ينظر سكولاري إلي أبدا وأشعر بالأسف لذلك.. وقبل عام من كأس العالم 2006، أتيحت لي إمكانية تمثيل إنغولا، البلد الذي ولدت فيه، ولكن لم يوافق الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على ذلك، لأنه سبق وأن مثلت منتخب البرتغال تحت 21 عاما.. وكان الأمر يدعو للحزن لأنني تمنيت أن أكون لاعبا دوليا سواء مع البرتغال أو أنغولا.. ولكن أنا سعيد بمسيرتي والإنجازات التي حققتها وفخور بحفل اعتزالي الذي قدمه نادي بورتو، لاسيما وأنه حتى الآن ما زالوا يقولون لي أنهم لا يروا مثل هذا الاعتزال المثير.

وكانت إصابة قوية في "وتر العرقوب" خلف اعتزاله كرة القدم، خاصة أنه أجرى عمليتين جراحيتين، وغاب لمدة 10 أشهر عن الملاعب ولم يتمكن بعدها من مواصلة اللعب وقرر الاعتزال.

وقررت إدارة نادي بورتو تطويره كمدرب، وخضع للعديد من الدورات التدريبية قبل تولي المسؤولية الفنية لفريق 17 سنة، وتوج موسمه الأول ببطولة الدوري في 2008-2009، وفي يوليو 2010 عاد إلى الفريق الأول في منصب مساعد مدرب، وبعدها بعام تولى المسؤولية الفنية لفريق أكاديميكا دي كويمبرا، وقاد الفريق إلى تحقيق أول لقب "كأس البرتغال" منذ 1939، وفي يونيو 2013 تولى تدريب إف سي أروكا، وساعدهم على تفادي الهبوط قبل مغادرة النادي في مايو 2015.

وخاض أولى تجاربه الخارجية كمدرب في يونيو 2015، عندما تولى تدريب أبولون ليماسول في الدوري القبرصي وفاز معهم بالكأس ولقب السوبر في أول موسم، لكنه أقيل في ديسمبر 2016، وفي مارس 2017 عاد إلى البرتغال ووقع مع إستوريا واحتل فريقه المركز الأخير بالدوري وتم إقالته بعد خروجه من الكأس.

وتولى بيدرو إيمانويل تدريب التعاون منذ بداية الموسم الجاري، ويتواجد فريقه في المركز الرابع برصيد "39 نقطة" من 22 مباراة خاضها في الدوري.