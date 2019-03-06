أجندة الهلال والأهلي تهدد بتأجيل مباراتهما في كأس زايد

وقع الاتحاد العربي لكرة القدم في مأزق كبير بعد تأهل الهلال والأهلي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بسبب عدم وجود وقت مناسب يمكن أن تلعب فيه مباراتا الذهاب والإياب لازدحام أجندة الناديين في البطولات التي يشاركان فيها.

وسيلعب فريقا الأهلي والهلال في ما تبقى من شهر مارس ثلاث مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب مباراة في دوري أبطال آسيا، وسيلاقي الهلال الوحدة في الثامن من مارس، والذي يشهد أيضا مباراة الأهلي في الدوري أمام القادسية، وفي 12 مارس يخوض الهلال مباراة أبطال أسيا ضد الدحيل القطري، على أن يلعب الأهلي مع باختكور الأوزبكي.

ويشهد تاريخ 17 مارس مواجهة الهلال وأحد في الدوري ومباراة الأهلي ضد الفيحاء، وفي 29 من ذات الشهر يخوض الهلال مباراة ضد النصر، فيما يلعب الأهلي أمام الرائد بالدوري أيضا، والفترة المتاحة لخوض الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بعد ثلاثة أيام من مواجهة كل فريق لمباراته بالجولة 24 بالدوري وقبل ثلاثة أيام من مباراته بالجولة 25 في الدوري، ولكن لتزامن الفترة من 20 إلى 26 مارس مع أيام "فيفا" الخاصة بالمنتخبات، فإن الأمر يحتاج إلى خوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين أو نيل استثناء من الاتحاد السعودي لعدم ضم لاعبين من الأهلي والهلال لقائمته في تلك الفترة من ايام "فيفا".

ويشهد شهر أبريل لعب الهلال والأهلي 4 مباريات في مسابقة الدوري ومباراتين في دوري أبطال آسيا، حيث يلاقي الهلال الحزم في الثالث من أبريل، فيما يلعب الأهلي ضد الشباب في الخامس منه.

ويواجه الهلال استقلال طهران في الثامن من أبريل، والأهلي بعدها بيوم يلتقي بيرسيبوليس الإيراني، ثم يتواجه الهلال والأهلي في 13 أبريل، وبعدها يلعب الأهلي ضد الوحدة في 17 أبريل ضمن منافسات الدوري، وبعدها بيوم يلاقي الهلال فريق التعاون، على أن يخوض الأهلي مباراته الآسيوية في 21 أبريل ضد بيرسيبوليس الإيراني، والهلال يجدد الموعد مع الاستقلال الإيراني بتاريخ 23، ثم يواجه الاتفاق في 27 أبريل، ويشهد ذات اليوم لقاء الأهلي والفيصلي، بمعنى لا توجد فترة متاحة للعب مباراتي كاس زايد للأندية الأبطال في أبريل.

وبخصوص شهر مايو.. يشهد في الثاني منه لقاء الهلال في الدوري أمام الشباب، وأيضا مباراة الأهلي في الدوري أمام الاتفاق، وفي السادس منه وضمن الاستحقاق الآسيوي يستضيف الهلال العين الإماراتي بينما الأهلي يواجه السد القطري.

ويلعب الهلال في أبطال آسيا ضد الدحيل القطري في 20 مايو، والأهلي يلاقي باختكور الأوزبكي أيضا، وستكون فترة متاحة لخوض نصف نهائي كأس زايد من 9 حتى 17 مايو، وهذا في حال عدم وجود استحقاق للهلال في كاس الملك، علما بأنه وصل إلى ربع النهائي، وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان في أول أسبوع من بداية مايو.