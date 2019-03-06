مواجهة ودية بين السعودية والإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن المدرب الوطني سليم عبدالرحمن سيقود الأبيض أمام المنتخب السعودي خلال فترة المباريات الدولية بين 18 مارس وحتى 26 من الشهر نفسه.

وقررت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية إقامة معسكر داخلي للأبيض في أبوظبي للفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري وخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي يوم 21 مارس ومنتخب سوريا يوم 26 من ذات الشهر، كما كلفت اللجنة المدرب سليم عبدالرحمن، مساعد مدرب المنتخب الإماراتي بمهام الإشراف على الأبيض في هذا المعسكر على أن يتم تسمية أعضاء الجهاز الفني المساعد وإعلان قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر خلال الأيام المقبلة.