عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الهلال يعلن موعد عودة المصابين.. والعابد الأقرب

المصدر: العربية.نت
العابد في مباراة سابقة أمام القادسية
رابط مختصر

أعلن الهلال يوم الأربعاء البرنامج الزمني لعودة لاعبيه الأربعة المصابين خلال الفترة المقبلة، بدءا من عمر عبدالرحمن وصولا إلى نواف العابد.

وجاء في بيان النادي الخاص بالمصابين، بأن نواف العابد بعدما تعرض لالتهاب في عضلات أسفل البطن، فإنه سيلتحق بالتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، وسيستمر برنامج عبدالله عطيف لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بعدما تعالج من إصابته في العضلة الضامة.

و أجرى سلمان الفرج عملية لتحرير أوتار مفصل الحوض، سيبدأ الجري حول الملعب بعد أسبوعين، وفيما يتعلق بعموري، فبعد أن أجرى عملية الرباط الصليبي، فإنه سيجري كشفا طبيا يوم 18 مارس للاطمئنان على سير برنامجه.

كلمات دالّة

#نواف العابد, #عموري, #الهلال

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر