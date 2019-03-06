مؤمنة: سيتم تحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال قريباً

أكد عبدالإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بين الهلال وأهلي جدة، سيتم خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير.

وقال مؤمنة لبرنامج "في المرمى": نحن في تواصل مستمر مع الأندية لتحديد موعد المباراتين، لأننا نحرص كثيراً على بطولتي الدوري وكأس زايد، ومتأكد بأننا سنصل إلى تحديد الموعد خلال يوم أو يومين .

وواصل: نحن في تواصل مستمر مع الأندية، واجتمع الفريقان وطرحا بعض الاقتراحات، وعلى سبيل المثال الأهلي اقترح يوم الرابع من أبريل موعداً لإقامة المباراة، وفي اقتراحات أخرى عرضت الشهر الحالي، لكن لم نصل إلى نتيجة.

وزاد: لا نرغب بتأجيل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد ينتهي الدوري في الأسبوعين الأوليين من رمضان، على أن يتم الانتهاء من الأدوار النهائية لكأس الملك قبل نهاية الدوري.