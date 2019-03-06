"المسابقات" تحدد مواعيد كأس الملك.. وتؤخر جولتي الدوري

حددت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مواعيد دور ثمن نهائي كأس الملك 2019، كما عدلت في مواعيد بعض جولات الدوري.

وتقرر أن يلعب الاتحاد والباطن في دور ثمن النهائي في الأول من أبريل المقبل في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وفي اليوم نفسه سيلعب النصر و الجيل على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، والاتفاق يستضيف الهلال على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وستلعب يوم الثلاثاء، الثاني من أبريل، آخر مباريات دوري ثمن النهائي والتي سيستضيف فيها التعاون نادي الوحدة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

كما اعتمدت اللجنة إقامة مباراتي نصف النهائي في يوم السبت 27 أبريل المقبل، وقررت أيضا تأخير الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى يومي 11 و16 مايو المقبل.