"ليكيب" تضع إدواردو الهلال إلى جانب نيمار وميسي

وضعت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال السعودي، ضمن قائمة 9 لاعبين حصلوا على العلامة الكاملة "10/10" في تقييم اللاعبين عقب المباراة، منذ تأسيس الصحيفة.

وتواجد إدواردو (29 عاما) في القائمة التي ضمت نجوما عالميين يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء التقرير الذي نشرته "ليكيب" يوم الأربعاء، بعدما حصل الصربي تاديتش، لاعب أياكس أمستردام، على تقييم 10/10 بعد المستوى المميز الذي قدمه في مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني، والتي قاد فيها أياكس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء ريال مدريد بعد الخسارة 2-1 ذهابا والفوز 4-1 على نادي العاصمة الإسبانية في ملعبه "سانتياغو بيرنابيو".

وقالت الصحيفة الفرنسية: البرازيلي كارلوس إدواردو يعتبر أول لاعب يحصل على العلامة الكاملة في تاريخ الصحيفة من الدوري الفرنسي، بعدما قاد فريقه نيم للفوز على نادي غانغون بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في 2014.

وبعدها حصل نيمار على التقييم ذاته، عندما قاد فريقه باريس سان جيرمان لتحقيق انتصار كاسح على ديغون الفرنسي بـ 8 أهداف نظيفة في الموسم الماضي، وسجل نيمار رباعية خلال اللقاء، وفي 2012 نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصول على 10/10 مرتين، الأولى في 2010 بعدما قاد برشلونة الإسباني لتخطي أرسنال الإنجليزي في ربع نهائي دوري الأبطال بعدما سجل رباعية في اللقاء الذي انتهى 4-1، والثانية كانت عقب تسجيله 5 أهداف في مرمى بايرن ليفركوزن بدوري الأبطال في 2012.

وتواجد البولندي ليفاندوفسكي أيضا ضمن القائمة، بعدما فاز دورتموند الألماني على ريال مدريد الإسباني 4-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، عن طريق رباعية روبرت ليفاندوفسكي في 2013.

وضمت القائمة أيضا كلا من فرانك سوزي "1988" و برونو مارتيني "1988" و أوليغ سالينكو "1994" و لارس ويندفيلد "1997".

وانتقل إدواردو من بورتو البرتغالي إلى الهلال في 5 يوليو 2015، وسجل 57 هدفا للهلال خلال 107 مباراة وصنع 16 أيضا في مختلف المسابقات.