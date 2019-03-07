الشباب يتمسك بالمركز الثالث ويهزم الفيصلي بثنائية

استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ضيفه الفيصلي 2 - 1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في افتتاح المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب في المحافظة على المركز الثالث والذي يشهد منافسة كبيرة بينه وبين فرق التعاون وأهلي جدة والوحدة. وشهدت المباراة أفضلية للشباب الذي انتظر 16 دقيقة حتى تمكن مهاجمه الغامبي أبوبكر تراولي الذي ارتقى لعرضية زميله خالد كعبي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وواصل الشباب أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه خالد كعبي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس مصطفى ملائكة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيصلي في العشر دقائق الأولى وأهدر لاعبه البرازيلي لويس غوستافو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من مواطنه دينلسون الا أنه فشل في تحويلها إلى الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للفيصلي للاعبه دينلسون الذي تلقى تمريرة من زميله لويس غوستافو ليسدد الكرة إلا أنه ذهبت خارج المرمى.

ورد الشباب بهجمة خطيرة لمهاجمه أبوبكر تراولي الذي أهدر هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله المغربي مبارك بوصوفه أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 75 تمكن المغربي مبارك بوصوفه لاعب الشباب من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي سيبا بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة. وحاول الفيصلي العودة وتمكن مهاجمه لويس غوستافو من تسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 82. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 43 في المركز الثالث، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 30 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.