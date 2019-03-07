تحدي محمد القاسم وفهد المطوع قبل ديربي القصيم

أبدى محمد القاسم، رئيس التعاون، وفهد المطوع، رئيس الرائد، حماسهما لمباراة ديربي القصيم بين الفريقين يوم الخميس، كما كشفا عن بعض أجمل الذكريات بالنسبة لهما.

وقال محمد القاسم خلال مقابلة مع "في المرمى": تحضيري للديربي لا يختلف عن أي مباراة، وأرى أن ديربي التعاون والرائد هو الثالث في السعودية.

وأضاف القاسم: مباراة الخمسة الشهيرة عالقة في الأذهان ولا أتمنى رؤية الحكم الروسي سيرغي في الديربي، وبالنسبة لي صوت زوجتي هو آخر صوت أسمعه قبل الديربي وأول صوت بعد المباراة، كما أنني متفائل بمجموعة لاعبي التعاون، وأرغب بتواجد كافة لاعبي التعاون والرائد في الديربي، ومكافآت الفوز في التعاون لا تقل عن عشرة آلاف ريال.

ومن جانبه قال فهد المطوع: التحضير للديربي بالنسبة لي طبيعي جدا، وأرى أن ديربي القصيم يأتي ثالثا بين ديربيات السعودية.

وزاد المطوع: هدف ديبا مازال عالقا في ذاكرتي، وأريد تكرار الفوز بالنقاط الثلاث، ولا يوجد شخص معين أتواصل معه قبل وبعد الديربي.

واختتم بثقته في اللاعبين وقال: لاعبو الرائد يمتازون بالإيجابية والابتسامة، والتعاون يملك فريقا ممتازا، كما أن اللاعبين طلبوا الكشف عن المكافآت بعد الفوز.