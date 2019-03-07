زوران: الوحدة جيد.. ونسعى للفوز والابتعاد بالصدارة

أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، أن الفريق سيدخل مباراة الوحدة بهدف الفوز والابتعاد بالصدارة، مضيفا أن تواجد اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية يعد أمراً إيجابياً.

وقال زوران في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: سندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز، ونعلم أن الوحدة يملك فريقا جيدا، ومهمتنا هي إعداد الفريق في الفترة القصيرة التي تفصل مبارياتنا وذلك من خلال التدريبات الاسترجاعية، وتواجد اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية يعد أمراً إيجابياً ومن الممكن أن يشاركوا يوم الجمعة.

وقال المدافع الإسباني بوتيا إن الفريق جاهز للفوز والابتعاد بالصدارة وأضاف: نحن على أتم الاستعداد لمواجهة الوحدة التي نسعى من خلالها لإسعاد الجماهير، وسنواجه فريقا جيدا يملك لاعبين متميزين، كما أن هدفنا هو تحقيق الفوز والاستفادة من عامل الأرض والجمهور، ونحن نواجه في كل مباراة نواجه منافسين يلعبون بتركيز عال لتحقيق نتيجة إيجابية أمامنا.