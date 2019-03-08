الوحدة يوقف الهلال.. وبريوفيتش يحيي آمال الاتحاد

أوقف الوحدة مسلسل انتصارات الهلال بعدما أجبره على التعادل 1-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر، في المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجد الهلال صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع الوحدة القوي في الشوط الأول وسنحت له فرصة خطيرة وحيدة للاعبه كارلوس إدواردو الذي سدد كرةً قوية مرت بجانب مرمى الضيوف. وفي الشوط الثاني واصل الهلال محاولاته وتمكن لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 46 بعدما حول عرضية زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو بقدمه في شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الإيطالي جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الجدعاني الذي تصدى لها بصعوبة. وعند الدقيقة 75 تمكن لاعب الوحدة جابر عسيري من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ريناتو شافيز بقدمه في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

وحاول الهلال خطف الفوز في الدقائق الأخيرة وكان قريباً من ذلك بعدما سنحت له فرصة محققة للاعبه الإسباني سوريانو الذي ارتقى لعرضية زميله محمد البريك برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس عبدالله الجدعاني. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 56 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، وارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة في المركز السادس.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" استعاد اتحاد جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيحاء 2-صفر.

ويدين الاتحاد بهذا الفوز لمهاجمه الصربي بيروفيتش الذي سجّل هدفي الفوز ليبعد فريقه عن مناطق الخطر مؤقتاً. وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي انتظر حتى الدقيقة 62 حينما تمكن مهاجمه ألكساندر بريوفيتش من تسجيل هدف السبق عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 90 تمكن بريوفيتش من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك الحارس الأردني عامر شفيع. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز 13 مؤقتاً، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 19 نقطة في المركز قبل الأخير.