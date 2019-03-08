حاتم المسحل: نتمنى أن تبدأ عودة الاتفاق أمام النصر

أكد حاتم المسحل، نائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق، أن أعضاء شرف الاتفاق قاموا بدعم الفريق خلال الأسابيع الماضية، بعدما تعرض الفريق للعديد من التعثرات في المباريات الأخيرة.

وقال المسحل في مقابلة مع "في المرمى": لا نخشى الهبوط ولكن نتائج الفريق السيئة شكلت ضغطا على الفريق، وأعضاء شرف الاتفاق قدموا بعض النصائح ودعموا النادي في الأسابيع الماضية، ونتمنى أن تبدأ عودة الاتفاق من مباراة النصر.

وأكد المسحل أن مكافآت الإدارة للاعبين لا علاقة لها بالأندية المتنافسة، فهي حافز للفريق للعودة إلى الانتصارات، وقال: نحن لا نختلق الأعذار، ومكافآتنا في حال فوز الفريق على النصر هي 5 آلاف ريال، ومكافآتنا لا علاقة لها بتنافس الأندية بتاتاً.