لجنة المسابقات تعدل مواعيد عدد من مباريات الدوري

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة، عدداً من التعديلات على بعض مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتمدت لجنة المسابقات إقامة مباراة الهلال أمام أحد يوم 23 مارس الجاري، والفيحاء أمام الأهلي في الأول من أبريل المقبل، والحزم يستضيف الاتحاد في السادس عشر من مارس الجاري ضمن مباريات الجولة 24.

وضمن الجولة 25 سيلعب الاتفاق أمام القادسية والتعاون أمام الوحدة والأهلي أمام الرائد يوم 28 مارس الجاري. وفي الجولة 26 سيستضيف الحزم نادي الهلال في الرابع من أبريل والوحدة أمام الاتفاق في السادس من الشهر القادم.

وتم تغيير موعد مباراة واحدة في الجولة 27، وهي استضافة الأهلي للهلال ليتم لعب المباراة في الثاني عشر من أبريل المقبل. وفي الجولة 28 سيلعب الهلال أمام التعاون والأهلي أمام الوحدة في التاسع عشر من أبريل المقبل.

وأضاف بيان اتحاد القدم السعودي بأنه سيتم تأجيل إحدى مباراتي الأهلي والهلال، بعد أن يتأهل أحدهما إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.