VAR يمنح النصر فوزاً قاتلاً على الاتفاق

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين على الاتفاق بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل، في المواجهة التي انتهت 3-2، واحتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للنصر الذي بدأ هجومه مبكراً وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب متابعته لتسديدة زميله البرازيلي جوليانو العائدة من الحارس عبدالله الصالح إلا أنه فشل في تحويلها إلى الشباك.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه النيجيري أحمد موسى الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الصالح الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 17 سجّل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفاً إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي أن الكرة اصطدمت بيده. وعند الدقيقة 27 تمكن الأوروغوياني رامون أرياس مدافع الاتفاق من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة مواطنه برايان أليمان بقدمه في شباك الحارس الاسترالي براد جونز.

وكثف النصر هجومه بحثاً عن هدف التعادل وكاد مهاجمه أحمد موسى أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس عبدالله الصالح. وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الأوروغوياني برايان أليمان لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وكاد مهاجمه أحمد موسى أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله فهد الجميعة إلا أن سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث. وعند الدقيقة 56 تمكن السلوفاكي فيليب كيش قائد الاتفاق من تسجيل الهدف الثاني بعد ارتقائه لعرضية زميله محمد الكويكبي ليحول الكرة برأسه في شباك النصر.

وحاول النصر العودة مجدداً للمباراة وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 70 بعدما ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنام وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عبدالله الصالح. وواصل النصر هجومه وأهدر لاعبه سلطان الغنام هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله فهد الجميعه ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله الصالح الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 89 تمكن لاعب النصر فهد الجميعة من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله المغربي نور الدين مرابط برأسه في شباك الحارس عبدالله الصالح. وعند الدقيقة 98 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله فهد الجميعة برأسه في شباك الاتفاق، وتعرض المصري حسين السيد للطرد في آخر دقائق المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 52 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر والذي سيواجه الوحدة في وقتٍ لاحق، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 28 نقطة في المركز العاشر.