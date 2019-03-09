الباطن ينهي سلسلة الخسائر ويتغلب على الفتح

أنهى الباطن سلسلة التعثرات التي لازمته خلال الفترة الماضية، وحقق فوزه الأول منذ 5 مباريات عندما خطف النقاط الثلاث من ملعب ضيفه الفتح بفضل هدفي البرازيلي جوناثان بينيتس في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل جوناثان تسديدة التونسي زياد العونلي التي اصطدمت بالمدافع ليكمل الكرة في مرمى الأوكراني ماكسيم كوفال بعد 19 دقيقة من بداية اللقاء.

واستغل الباطن كرة مرتدة، استلمها جوناثان وراوغ فيها المدافع ياسين حمزة والحارس كوفال لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وتماسك الباطن طوال المباراة، ليحقق فوزه الأول تاريخياً على الفتح، ويرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 13، بينما بقي الفتح في المركز السابع برصيد 32 نقطة.