زوران يمنح بوتيا إجازة لمدة يومين

منح الكرواتي زوران ماميتش لاعبه الإسباني ألبرتو بوتيا إجازة مدتها يومين، بينما شارك نواف العابد في التدريبات الجماعية التي جاءت استعداداً للقاء الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

ولا يتواجد بوتيا في قائمة الهلال الآسيوية بعدما قرر المدرب الكرواتي ماميتش اختيار الأسترالي ميلوش ديجينك في خط الدفاع بدلاً منه.

وقال حساب الهلال على "تويتر" إن لاعب الوسط نواف العابد شارك في بعض أجزاء التدريب الجماعي يوم السبت، وذلك ضمن برنامجه اللياقي.

ويواجه الهلال، الدحيل القطري يوم الاثنين في الرياض، ضمن مباريات الجولة الثانية من البطولة القارية، بعدما حقق كل فريق 3 نقاط في الجولة الأولى.