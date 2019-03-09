سيبيريا: الباطن "رائع".. والانتصارات قادمة

أشاد ماريوس سيبيريا مدرب الباطن، بلاعبي فريقه بعد الفوز على الفتح بهدفين يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ووصف سيبيريا التزام لاعبيه التكتيكي بـ"الرائع"، مضيفا: تحكمنا في المباراة منذ البداية وكنا نعلم كيف نغلق المساحات على المنافس إلى جانب استغلال نقاط ضعفه. لايزال لدينا عمل كبير هذه مجرد بداية لانتصارات قادمة، واللاعبون يبذلون جهودا كبيرة للغاية خلال التدريبات.

من جانبه، قال اللاعب كريسان دا كروز: نبذل مجهودا كبيرا في التدريبات طوال الأسبوع، وقدمنا مباراة جيدة للغاية واستطعنا حصد نقاط المباراة الثلاث في النهاية. لا يوجد نجم واحد في الباطن، بل الجميع هم نجوم بالفريق.

ورفع الباطن رصيده للنقطة 22 محتلاً المركز الثالث عشر في ترتيب جدول المسابقة.