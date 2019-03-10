الاتحاد يبحث عن تأكيد تفوقه على الوحدة الإماراتي

يخوض اتحاد جدة مواجهته الخامسة أمام فريق الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً عليه على ستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويملك الاتحاد تاريخياً مميزاً في مواجهاته أمام نظيرة الوحدة الإماراتية حيث انتصر عليه 3 مرات مقابل تعادل وحيد.

والتقى الاتحاد نظيرة الوحدة الإماراتي لأول مرة في نسخة 2010 حينما وقعا في دور المجموعات وفاز ذهاباً في الامارات 2 - صفر، سجّلها الجزائري عبدالملك زيايه ومحمد نور، وفاز إياباً 4-صفر، سجّلها الجزائري عبدالملك زيايه وسعود كريري "هدفين" وسلطان النمري.

وتجددت لقاءاتهما في نسخة 2011 بعدما وقعا للسنه الثانية على التوالي في مجموعةٍ واحدة وحينها انتصر الاتحاد ذهاباً في الإمارات بثلاثية نظيفة سجّلها الجزائري عبدالملك زيايه ومناف أبو شقير والبرتغالي باولو جورج، وتعادلا سلبياً في جدة.

وسبق للاتحاد أن واجه الأندية الاماراتية في دوري أبطال آسيا في 13 مباراة فاز في 3 وخسر 4 وتعادل في 6 بخلاف مبارياته أمام الوحدة. والتقى الاتحاد لأول مرة أمام فريق إماراتي في كأس الكؤوس الآسيوية عام 95 حينما واجه الشباب في نصف النهائي وخسر بركلات الترجيح.

وعادت مواجهات الاتحاد أمام الأندية الإماراتية عام 2005 بعد مواجهته الشهيرة أمام العين في نهائي المسابقة وحينها تعادل الفريقان ذهاباً 1-1 سجّل للاتحاد لاعبه السيراليوني محمد كالون، وسجّل هدف العين لاعبه علي مسري، وانتصر الاتحاد اياباً في جدة بنتيجة 4-2 سجّلها السيراليوني محمد كالون ومحمد نور والكاميروني جوزيف جوب وأحمد الدوخي وسجّل هدفي العين لاعبيه شهاب أحمد والبنمي لويس تيجادا.

وفي دوري أبطال آسيا عام 2009 واجه الاتحاد نظيرة الجزيرة في دور المجموعات وتعادلا سلبياً في الامارات، وإيجابياً بنتيجة 1-1 إياباً حيث سجّل هدف الاتحاد أسامة المولد وسجّل هدف الجزيرة البرازيلي فيرناندو بيانو.

وفي نسخة 2012 التقى الاتحاد أمام فريق بني ياس في دور المجموعات وفاز ذهاباً بهدف نظيف سجّله مهاجمه السابق نايف هزازي، وتعادلا سلبياً في لقاء الإياب.

وفي نسخة عام 2014 واجه الاتحاد نظيرة العين 4 مرات في تلك النسخة حيث التقوا في دور المجموعات وفاز الاتحاد ذهاباً 2-1 سجّلها مختار فلاتة "هدفين"، وسجّل هدف العين الغاني جيان أسامواه، وتعادلا إياباً 1-1 سجّل للعين لاعبه السابق عموري، وسجّل للاتحاد عبدالرحمن الغامدي، والتقى الفريقان مرة أخرى في الدور ربع النهائي وحسم العين المواجهتين حيث انتصر ذهاباً 2-صفر، سجّلها مدافعه إسماعيل أحمد والغاني جيان أسامواه، وفاز إياباً في جدة بنتيجة 3-1 سجّلها الغاني جيان وعموري وابراهيم دياكيه، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد مدافع العين اسماعيل أحمد بالخطأ في مرمى فريقه.

آخر مواجهات الاتحاد أمام الأندية الإماراتية كانت في نسخة 2016 حينما وقع مع فريق النصر في مجموعةٍ واحدة وخسر لقاء الذهاب 2-1 سجّل هدفي النصر مهاجمه البرازيلي نيلمار داسيلفا، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد مهاجمه الفنزويلي السابق غليمين ريفاس.