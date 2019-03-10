النصر يبحث عن التعويض والاتحاد لمواصلة انطلاقته آسيوياً

يسعى النصر إلى تعويض خسارته في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا، حينما يواجه ضيفه ذوب آهن الإيراني، على ستاد آل مكتوم بمدينة دبي الاماراتية، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة، في حين يتطلع مواطنه اتحاد جدة لتأكيد انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الاماراتي، في مواجهة لحساب المجموعة الثانية.

وعلى ستاد آل مكتوم بمدينة دبي يسعى النصر للتعويض حينما يواجه ضيفه ذوب آهن الإيراني. وخسر النصر في افتتاح مواجهاته بدوري أبطال آسيا من أمام ضيفه الوصل الاماراتي بهدف نظيف الاسبوع الماضي.

ويعلم النصر أن التعثر قد يصعب مهمته مبكراً لاسيما وأنه أمام فرصة ذهبية لاستغلال تعادل ذوب آهن أمام الزوراء العراقي حيث أن الفوز سيمنحه دفعة قوية لحجز مقعده في الدور ثمن النهائي.

ويدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب مسلسل انتصاره في مبارياته الأربع الأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان النصر قد حقق فوزاً دراماتيكياً على ضيفه الاتفاق يوم الجمعة الماضي بعدما قلب خسارته بهدفين نظيفين إلى فوز بالثلاثة، ليقلص الفارق أمام المتصدر الهلال إلى 4 نقاط قبل ختام الدوري بـ7 مراحل. ولن يغير البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر كثيراً في تشكيلته التي خاضت لقاء الوصل الماضي لاسيما بعد تأكد غياب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا للإصابة.

وفي المقابل لا يختلف وضع ذوب آهن كثيراً عن النصر كونه يبحث عن تعويض تعادله المفاجئ على أرضه وبين جماهيره أمام الزوراء العراقي. ويعيش ذوب آهن وضعاً صعباً في الدوري الايراني بعد تردي نتائجه هذا الموسم مما جعله يحتل المركز 13 برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سبيدرود رشت صاحب المركز الأخير. ونجح ذوب آهن بتحقيق فوزه الأول في الدوري الايراني في عام 2019 حينما انتصر على مضيفه باديديه مشهد يوم الخميس الماضي وهو اول فوز للفريق منذ اغسطس الماضي.

وعلى ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي يتطلع اتحاد جدة لتأكيد انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الاماراتي.

وحقق الاتحاد فوزاً كبيراً في افتتاح مشواره الآسيوي حينما اكتسح ضيفه الريان القطري 5-1 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي. ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق برفقة مدربه التشيلي خوسيه سييرا العائد مجدداً لقيادة الدفة الفنية للفريق. وحقق الاتحاد فوزاً مهماً يوم الجمعة الماضي على ضيفه الفيحاء 2-صفر ليتقدم إلى المركز 13 وبفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يأمل الوحدة في استعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة السابقة أمام مضيفه لوكوموتيف الأوزبكي.