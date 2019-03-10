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حمزي الفتح: لا نستحق إلا الخسارة أمام الباطن

المصدر: العربية.نت
حمزي يحاول قطع الكرة من كريسان دا كروز لاعب الباطن
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اعترف منصور حمزي لاعب الفتح السعودي، أن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب أمام الباطن لاسيما بعد التراخي الكبير في الشوط الأول بالمواجهة.

وخسر الفتح أمام الباطن صفر - 2 يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حمزي في تصريحاته عقب المباراة: استقبلنا هدفين في الشوط الأول بسبب التراخي، قدمنا أداء جيدا جدا في المباريات الأربع الماضية ولكن لا أعلم لماذا لم نستمر على نفس المستوى.

وأضاف: حاولنا العودة في الشوط الثاني ولكن فريق الباطن أغلق كافة المساحات وتكتل دفاعياً للحفاظ على النتيجة، للأمانة لا نستحق الفوز ولا التعادل اليوم بعد ما قدمناه من أداء دون المستوى.

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#الفتح, #منصور حمزي, #الباطن

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