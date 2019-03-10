حمزي الفتح: لا نستحق إلا الخسارة أمام الباطن

اعترف منصور حمزي لاعب الفتح السعودي، أن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب أمام الباطن لاسيما بعد التراخي الكبير في الشوط الأول بالمواجهة.

وخسر الفتح أمام الباطن صفر - 2 يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حمزي في تصريحاته عقب المباراة: استقبلنا هدفين في الشوط الأول بسبب التراخي، قدمنا أداء جيدا جدا في المباريات الأربع الماضية ولكن لا أعلم لماذا لم نستمر على نفس المستوى.

وأضاف: حاولنا العودة في الشوط الثاني ولكن فريق الباطن أغلق كافة المساحات وتكتل دفاعياً للحفاظ على النتيجة، للأمانة لا نستحق الفوز ولا التعادل اليوم بعد ما قدمناه من أداء دون المستوى.