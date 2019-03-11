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إدواردو: الهلال لن يتنازل عن لقب آسيا

المصدر: العربية.نت
إدواردو خلال المؤتمر الصحفي
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أكد البرازيلي كارلوس إدواردو صانع ألعاب فريق الهلال أن فريقه سيبذل كل ما بوسعه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

وحقق الهلال فوزا غاليا بهدف دون رد في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام العين الإماراتي، قبل أن يستضيف الدحيل القطري في ثاني جولات دور المجموعات لأبطال آسيا، مساء الثلاثاء.

وقال إدواردو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحديث عن لقاء الدحيل: ندرك أن الجميع يرغب بالفوز بهذه البطولة، ونحن بدورنا نسعى لتقديم كل ما بوسعنا لتحقيق هذا الأمر. مناشدا جماهير ناديه بدعم ومساندة اللاعبين من المدرجات، للحصول على دافع قوي في كل مباراة.

وعن مواجهة الدحيل، قال إدواردو : سنخوض مباراة قوية ضد منافس صعب يسيطر على المسابقات المحلية في قطر، ولكننا سنلعب لتحقيق الفوز فقط في هذا اللقاء.

كلمات دالّة

#كارلوس إدواردو, #دوري أبطال آسيا, #الهلال

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