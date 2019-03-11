النصر يواصل نتائجه المخيبة في آسيا ويخسر أمام ذوب آهن

صعّب النصر مهمته في التأهل الى الدور ثمن النهائي بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي أمام ضيفه ذوب آهن الايراني بنتيجة 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد آل مكتوم في مدينة دبي الإماراتية، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وبدأت المباراة بأفضلية للنصر الذي احتاج 5 دقائق فقط حتى تمكن من تسجيل هدف السبق عن طريق لاعبه البرازيلي جوليانو الذي أكمل تمريرة زميله حمد المنصور بقدمه في شباك الحارس محمد مظهري.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالله السالم الذي تلقى تمريرة من زميله جوليانو ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكاد فريق ذوب آهن أن يرد على النصر بتسجيل هدف التعادل بعدما حصل لاعبه محمد رضا حسيني تمريرة مميزة من زميله محمد عباسي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براد جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للنصر لمهاجمه عبدالله السالم الذي تلقى تمريرة من زميله جوليانو أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 30 تمكن الضيوف من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى مدافعه محمد مهدي لعرضية زميله محمد رضا حسيني وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس براد جونز. وعند الدقيقة 39 استغل لاعب ذوب آهن وحيد زاده هفوة لاعب النصر عبدالعزيز الجبرين في إبعاد الكرة ليخطفها ويحولها بالشباك.

وفي الشوط الثاني واصل النصر بحثه عن هدف التعادل وأهدر لاعبه حمد المنصور هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله جوليانو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع محمد مهدي الذي أبعدها من على خط المرمى. وعند الدقيقة 57 نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب لها اللاعب بنفسه.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه جوليانو أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله المدافع عمر هوساوي برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر وسنحت فرصة محققة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالله السالم ليخترق دفاع الضيوف ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد مظاهري الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 87 أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما تصدى لركلة جزاء وسددها خارج المرمى. وعند الدقيقة 90 تمكن لاعب ذوب آهن أحمد مظاهري بتسجيل الهدف الثالث بكرة رأسية استقرت في شباك الحارس براد جونز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ذوب آهن الى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الزوراء العراقي المتصدر والذي اكتسح ضيفه الوصل 5-صفر، وبقي النصر بلا نقاط في المركز الأخير.