الهلال في مهمة الدحيل.. والأهلي يواجه باختاكور

يخوض الهلال مواجهةً صعبة حينما يستضيف نظيره الدحيل القطري، على استاد ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في حين يبحث أهلي جدة عن فوزه الثاني على التوالي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وعلى استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض يخوض الهلال مواجهةً صعبة حينما يستضيف الدحيل القطري، في مباراة ستحدد صدارة المجموعة.

وحقق الهلال فوزاً مهماً في مستهل مشواره بدوري الأبطال حينما انتصر على ضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف سجله لاعبه المخضرم محمد الشلهوب.

ويسعى الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال في أن يتجاوز فريقه مهمة الدحيل لتعويض تعادله المفاجئ في المرحلة السابقة أمام ضيفه الوحدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقلص الفارق بينه وبين النصر إلى 4 نقاط قبل ختام الدوري بـ7 مراحل.

وسيدفع زوران بكامل أسلحته الهجومية والتي يتقدمها الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الفريق والإيطالي سباستيان جوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو الجاهزين للمباراة.

باختاكور وأهلي جدة







وفي طشقند يبحث الأهلي عن فوزه الثاني على التوالي والذي سيجعله في صدارة المجموعة الرابعة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على باختاكور الأوزبكي.

ونجح الأهلي باستعادة توازنه عقب سلسلة من النتائج السلبية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه القادسية 2-1 يوم الجمعة الماضي.

وبدأ الأهلي مشواره بدوري أبطال آسيا بفوز مستحق على ضيفه السد القطري 2-صفر الأسبوع الماضي ليتصدر ترتيب مجموعته.

ويعول الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي كثيراً على مهاجمه السوري عمر السومة الذي سجّل 4 أهداف في آخر 3 مواجهات خاضها الفريق في الدوري وبدوري الأبطال.

وفي المقابل يأمل باختاكور في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة الفوز لاسيما بعد الأداء الكبير الذي قدمه الفريق في مواجهته الأولى أمام مضيفه استقلال طهران والتي انتهت بالتعادل.

