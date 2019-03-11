الوحدة الإماراتي يكتسح اتحاد جدة برباعية ثقيلة

حقق الوحدة الإماراتي فوزه الأول في دوري أبطال آسيا هذا الموسم عقب انتصاره على ضيفه اتحاد جدة 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية للمسابقة.

وشهدت المباراة أفضلية لأصحاب الأرض الذي انتظروا 16 دقيقة حتى تمكن اللاعب محمد برغش من تسجيل هدف السبق لفريقه بعدما أكمل تمريرة زميله الأرجنتيني سباستيان تيغالي بقدمه في شباك الحارس فواز القرني.

وواصل الوحدة هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمة تيغالي الذي سدد كرةً قوية إلا أنها غالطت شباك الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة سيطرته وكاد لاعبه محمد عبدالباسط أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 52 تمكن البرازيلي ليوناردو الذي تلقى تمريرة من زميله الأرجنتيني تيغالي ليواجه المرمى ويسدد الكرة التي استقرت في شباك الاتحاد.

وحاول الاتحاد العودة وتمكن مهاجمه الخبير ناصر الشمراني بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 56 بعد متابعته لكرة عائدة من حارس الوحدة محمد الشامسي ليضع الكرة في شباك.

واستعاد الوحدة سيطرته وتمكن مهاجمه المخضرم اسماعيل مطر من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 80 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 91 اختتم البرازيلي ليوناردو أهداف الوحدة بتسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من زميله خليل الحمادي ليسدد الكرة في شباك الاتحاد.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.