زوران يحذر هجوم الهلال من دفاع الدحيل

حذر زوران ماميتش المدير الفني للهلال مهاجمي فريقه من قوة دفاع الدحيل القطري، مشيراً إلى أن الخصم يملك بشكل عام لاعبين على أعلى مستوى.

وقال ماميتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة إن الدحيل استثمر فريقه بشكل جيد وأبرم عدة صفقات مميزة، وأضاف: المنافس له أسلوبه الدفاعي المميز جداً، ولم يستقبل سوى هدف واحد في فترة طويلة، وهذا ما يجب أن نجد له حلولاً، ونحرص على تقديم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ندرك أن الخصم قوي وشرس ولكن هدفنا النقاط الثلاث.



ويستضيف الهلال فريق الدحيل القطري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا، مساء الثلاثاء.

وفاز الهلال على العين الإماراتي بهدف دون مقابل في الجولة الأولى بدوري الأبطال. ويتواجد الهلال ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب العين الإماراتي، والدحيل القطري، واستقلال طهران الإيراني.