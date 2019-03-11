الهلال والأندية القطرية.. سيطرة وانتصارات كاسحة

يسعى الهلال السعودي لتأكيد علو كعبه على الأندية القطرية، حينما يستضيف الدحيل يوم الثلاثاء على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ويملك الهلال سجلاً مميزاً أمام الأندية القطرية في المسابقات الآسيوية، حيث التقى أمامهم في 31 مواجهة وحقق الفوز في 17 مواجهة مقابل 6 خسائر و8 تعادلات.

ولعب الهلال أمام الفرق القطرية لأول مرة عام 1998 حينما واجه الريان في تصفيات غرب آسيا لمسابقة دوري الأبطال بنظامها القديم، حيث فاز ذهاباً 3-2 وتعادلا إيابا بنتيجة 1-1.

ولم يتوقف تفوق الهلال عند هذا الحد بل سبق أن حقق نتائج كبيرة أمام أندية قطر، والتي كانت أكبرها فوزه على السد بخماسية نظيفة في نسخة عام 2014 وفاز أيضاً بنتيجة 4-1 على منافسه الدحيل" لخويا سابقاً" في الدور ربع النهائي لنسخة 2015.

وسبق للهلال أن واجه ضيفه الدحيل في المسابقة بأربع مناسبات سابقة، حيث كان أول لقاء بينهما في نسخة 2013 حينما التقوا في الدور ثمن النهائي وفاز الدحيل ذهاباً بهدف نظيف وتعادلا إياباً 2-2.

ونجح الهلال في رد اعتباره حينما واجه الدحيل في الدور ربع النهائي لنسخة 2015، وحينها اكتسحه ذهاباً 4-1 وتعادلا إياباً بنتيجة 2-2.