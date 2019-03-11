"الآسيوي" يلغي احتكار bein sports لمسابقاته في السعودية

ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتكار قنوات bein sports القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، ابتداء من مواجهة الهلال والدحيل يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري.

وتلقى اتحاد القدم السعودي خطاباً من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار شبكة القنوات القطرية في السعودية، وذلك بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث bein sports للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.

وجاء في الخطاب: تم اتخاذ قرارا بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لـbein sports وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري والتي تقام مساء الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها السعودية بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه: ويهيب الاتحاد بجميع الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادىء المنافسة ومحاربة الاحتكار مع التأكيد على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها.