الآسيوي: سنبث المباريات المقامة في السعودية عبر منصاتنا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيقوم ببث مباريات الأندية السعودية المشاركة في مسابقات الاتحاد القاري عبر قناتي دوري أبطال آسيا على "فيسبوك ويوتيوب".

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، يوم الثلاثاء: يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بحماية حقوق شركائه التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، في مواجهة أي محاولة للاعتداء على هذه الحقوق.

وأضاف: من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم فرقا سعودية والتي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري، وذلك عبر القنوات الرقمية للاتحاد مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على "فيسبوك ويوتيوب".

وألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتكار قنوات bein sports القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، ابتداء من مواجهة الهلال والدحيل يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري.

وتلقى اتحاد القدم السعودي خطاباً من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار شبكة القنوات القطرية في السعودية، وذلك بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث bein sports للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.

وسيساهم هذا الأمر في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا.