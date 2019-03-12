باختاكور الأوزبكي يذيق الأهلي مرارة الخسارة الأولى

ألحق باختاكور الأوزبكي الخسارة الأولى بأهلي جدة بعد فوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد باختاكور في العاصمة طشقند، في المرحلة الثانية ضمن مواجهات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول أفضلية لباختاكور الذي كثف هجومه على مرمى الأهلي وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه خمربيكوف الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة لباختاكور بعدما ارتقى مهاجمه مارات بيكماييف لعرضية زميله ماشرابوف ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني واصل فريق باختاكور محاولاته وتمكن مهاجمه مارات بيكماييف من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السوري عمر السومة الذي خطف كرةً من مدافع باختاكور أزمانوف ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 77 كاد مهاجم باختاكور بيكماييف أن يسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله شاريبوف بقدمه نحو مرمى الأهلي إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 85 أهدر مهاجم الأهلي دجانيني تافاريس هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الأوزبكي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد باختاكور إلى 4 نقاط في المركز الأول مؤقتاً لحين انتهاء مواجهة بيرسبوليس الايراني والسد القطري، وبقي الأهلي على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً.

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