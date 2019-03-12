الهلال يضرب الدحيل القطري بثلاثية ويتصدر مجموعته

حسم الهلال السعودي مواجهة مثيرة أمام ضيفه السد القطري بعد أن سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني ليفوز 3-1 وينفرد بصدارة المجموعة الثالثة القوية بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

ومنح البرازيلي كارلوس إدواردو التقدم للهلال بعد تمريرة من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو جعلته منفردا بالحارس كلود أمين ليسدد بين قدميه في الدقيقة 25، وانتهى الشوط الأول بتفوق الهلال رغم أن الدحيل أتيحت له بعض الفرص الخطيرة عبر يوسف العربي وإدميلسون جونيور.

ونجح بطل قطر في التعادل عبر الياباني شويا ناكاجيما بتسديدة منخفضة في الدقيقة 75، لكن فرحة التعادل لم تدم طويلا، إذ أعاد علي البليهي التقدم لأصحاب الضيافة بعد دقيقتين بتسديدة بالصدر قرب خط المرمى بعد ركلة ركنية، وبعد دقيقتين وسع المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز الفارق بمجهود فردي رائع بعد أن راوغ الحارس ثم سدد بقوة في الشباك.

ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط في القمة مقابل ثلاث نقاط للدحيل ونقطة واحدة لكل من العين الإماراتي والاستقلال الإيراني.