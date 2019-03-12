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باصريح: سعيد بعودتي إلى القادسية

المصدر: العربية.نت
باصريح في المؤتمر الصحافي
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أعرب بندر باصريح عن سعادته البالغة بعودته لتولي منصب المدير الفني لفريق القادسية، المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

ويستعد القادسية لمواجهة الفيصلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين يوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وقال باصريح، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: سعيد بعودتي لبيتي القادسية، أتمنى أن أحقق هنا ما يسعد جماهير النادي.

وأضاف أن الفريق بكافة أعضائه من جهاز فني وطبي وإداري ولاعبين، سيبذلون كل ما لديهم من أجل تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة. وتابع: ثقتي كبيرة في إمكانيات جميع اللاعبين بدون استثناء، أثق تماما في قدرتهم على النهوض بالفريق مرة أخرى. سنعمل على الجوانب الفنية والنفسية لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة، بدءا من مواجهة الفيصلي في الدوري.

ويحتل القادسية المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، حيث خسر في الجولة الماضية أمام الأهلي 1 - 2.

كلمات دالّة

#القادسية, #بندر باصريح, #الفيصلي

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