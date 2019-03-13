التعاون يستضيف الفتح.. ومهمة صعبة للقادسية ضد الفيصلي

يسعى التعاون لمواصلة انطلاقته نحو المقعد الآسيوي حينما يستضيف الفتح، يوم الخميس، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الفيصلي وضيفه القادسية عن تضميد جراحهما حينما يلتقيان على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في افتتاح المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح التعاون لمواصلة انتصاراته والتقدم في سلم الترتيب حينما يستضيف الفتح، وقدّم التعاون أداءً لافتاً في مبارياته 6 الأخيرة بعدما جمع 16 نقطة بفوزه في 5 مباريات أمام النصر وأحد والباطن والاتفاق والرائد وتعادل أمام اتحاد جدة، ويبحث التعاون عن تحقيق ثلاث نقاط ستعزز موقفه في الحصول على أحد المقاعد التي تؤهله إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا حيث يحتل المركز الرابع برصيد 42 نقطة وبفارق نقطة عن الشباب الثالث.

وفي المقابل يأمل الفتح في استعادة توازنه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المرحلتين السابقتين، وخسر الفتح 5 نقاط في المرحلتين السابقتين عقب تعادله سلبياً أمام مضيفه أحد وخسارته أمام ضيفه الباطن 2-صفر في المرحلة السابقة ليحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، يبحث فريقا الفيصلي وضيفه القادسية عن تضميد جراحهما حينما يلتقيان في افتتاح المرحلة، وتوقفت انتصارات الفيصلي في المرحلتين السابقتين عقب خسارته أمام مضيفيه الهلال والشباب بذات النتيجة 2-1.

ويدخل الفيصلي المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الفتح السابع وفارق نقطتين عن الاتفاق التاسع، وفي المقابل سيكون القادسية أمام مهمة صعبة لتحقيق فوزٍ يوقف به نزيف النقاط في المراحل الخمس الماضية، ولم يعرف القادسية طعم الانتصارات في المراحل الخمس الماضية والتي مُني فيها بأربع خسائر أمام النصر والهلال والشباب وأهلي جدة، في حين تعادل أمام الرائد سلبياً.

واقترب القادسية كثيراً من دائرة الخطر حيث يحتل المركز 11 برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط فقط عن فريق اتحاد جدة والفيحاء صاحبي المركزين 14 و15.