رفض استئناف النصر والقادسية في قضيتي النمر والغنام

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم السعودي، يوم الأربعاء، استئناف نادي النصر لقرار لجنة الانضباط والأخلاق، الصادر في 30 يناير الماضي، بخصوص شكوى تقدم بها النصر ضد علي النمر لاعب نادي الوحدة.

وقالت الاستئناف في بيان نشره الحساب الرسمي لاتحاد القدم على "تويتر": تم رفض الشكوى من حيث الأصل، لعدم توفر أركان المخالفتين موضوع الشكوى.

كما رفضت اللجنة استئناف نادي القادسية لقرار لجنة الانضباط بخصوص الاحتجاج المقدم ضد نادي النصر على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه سلطان الغنام، ورفضت أيضا استئناف نادي ضمك لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص الاحتجاج ضد نادي المجزل على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه عبدالرحمن سعيد، ورفض أيضا استئناف نادي الترجي لقرار لجنة الانضباط والأخلاق بخصوص احتجاج نادي اللواء على أساس الطعن في نظامية مشاركة لاعبه حسين بن علي خليفة.