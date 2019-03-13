يوسف عنبر مدرباً للأخضر في وديتي مارس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تعيين يوسف عنبر مدرباً للمنتخب السعودي خلال مباريات التوقف الدولي القادم.

وسيكون الطاقم الفني بقيادة يوسف عنبر، مدرباً، ويوسف الغدير ومشبب زياد، مساعدين، وعبداللطيف الحسيني، معداً بدنياً، و حمد اليامي، مدرباً للحراس.

وسبق ليوسف عنبر التدريب بعدما أشرف على أهلي جدة في أكثر من مرة كما قاد المنتخبات السنية للأخضر، وتحت 23 عاما في تصفيات أولمبياد 2012.

وسيلعب الأخضر في فترة التوقف الدولية القادمة أمام منتخبي الإمارات في 21 مارس في أبوظبي، وغينيا الاستوائية في 25 من الشهر نفسه في الرياض.