الشباب يتحدى الاتفاق بهدف المحافظة على المركز الثالث

يسعى الشباب لمواصلة انتصاراته والمحافظة على المركز الثالث، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق في المواجهة التي يحتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يوم الجمعة، في حين يبحث الباطن عن نقاط الرائد ليبتعد عن مناطق الخطر حينما يواجه مضيفه الرائد، في المرحلة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الشباب لمواصلة انتصاراته والتمسك بالمركز الثالث حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق الجريح، ونجح الشباب باستعادة نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الفيصلي 2-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز الثالث برصيد 43 نقطة وبفارق 9 نقاط عن النصر الوصيف، ويعلم الشبابيون أن الخسارة قد تجعل الفريق يتراجع الى المركز الخامس كون المنافسة حامية على المركز الثالث بين الشباب والتعاون وأهلي جدة.

وفي المقابل، يتطلع الاتفاق لإيقاف مسلسل الخسائر وتحقيق فوزٍ يبعد الفريق عن مناطق الخطر التي بات قريباً منها عقب نتائجه السلبية في المراحل السابقة، ولم يعرف الاتفاق الانتصارات في المراحل الست الماضية بعد تلقيه 4 خسائر كان آخرها النصر 3-2 في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى تعادله في مباراتين ليبقى في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ويواجه الإسباني سيرخيو بيرناس مدرب الاتفاق أزمةً كبيرة تتمثل في غياب الثنائي الأوروغوياني برايان أليمان، والمصري حسين السيّد، وكان أليمان قد طُرد في مواجهة فريقه أمام النصر في المرحلة السابقة، في حين سيغيب السيّد بداعي الإيقاف 4 مباريات بقرار من لجنة الانضباط بسبب اعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام النصر.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يبحث الباطن عن ثلاث نقاط ستبعده قليلاً عن مناطق الخطر حينما يواجه مضيفه الرائد الجريح.

ونجح الباطن بتحقيق فوزٍ مهم على مضيفه الفتح 2-صفر في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ليبقى في المركز 13، وبفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز 12، وفي المقابل يأمل الرائد في إيقاف مسلسل النقاط والعودة مجدداً لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق في المراحل الثماني الماضية، ولم يعرف الرائد طعم الانتصارات في المراحل الثماني الماضية والتي تلقى فيها 4 خسائر مقابل 4 تعادلات ليبقى في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.