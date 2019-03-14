الفتح يوقف انتصارات التعاون في الدوري

أوقف الفتح مسلسل انتصارات مضيفه التعاون بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يوم الخميس، ضمن المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة بعدما بدأ الفتح الخطورة، حينما أهدر لاعبه منصور حمزي هدفاً محققاً بعد انفرادة بمرمى التعاون إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى، ورد التعاون سريعاً وأهدر مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح آدم ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك، وعند الدقيقة 31 تمكن البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الفتح من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله محمد المجحد برأسه في شباك التعاون.

وحاول التعاون العودة قبل نهاية الشوط الأول وكان قريباً من ذلك بعدما تلقى مهاجمه ربيع سفياني تمريرة مميزة من زميله مد الله العلياني والذي وضعه امام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني تمكن الكاميروني ليندر توامبا مهاجم التعاون من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 47 بعد تلقيه تمريرة من زميله ربيع سفياني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك، وكان الفتح قريباً من تسجيل الهدف الثاني بعما تلقى مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو تمريرة من زميله الصربي ساشا أمام المرمى إلا أنه سددها خارج الشباك.

وفرض التعاون سيطرته في الربع ساعة الأخيرة وكاد لاعبه البوروندي سيدريك أميسي أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنه مرت بجانب القائم الأيمن للفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 43 متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً وبفارق الأهداف عن الشباب الرابع والذي سيواجه الاتفاق يوم الجمعة، وارتفع رصيد الفتح إلى 33 نقطة في المركز الثامن وبفارق الأهداف عن الفيصلي السابع.