الفيصلي يؤزم وضع القادسية ويهزمه بثلاثية نظيفة

استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات بعدما عمّق جراح ضيفه القادسية بفوزه عليه 3 - صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في افتتاح المرحلة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرصة خطيرة حيث غلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين. وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفريقين وسنحت أولى الفرص للفيصلي بعدما تلقى مهاجمه الكولومبي دييغو كالديرون تمريرة مميزة من زميله البرازيلي لويس غوستافو ليحول الكرة بالكعب إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد القادسية وكان قريباً من تسجيل هدف السبق حينما سدد لاعبه البرازيلي ايلتون خوزيه كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 56 تمكن لاعب الفيصلي سلطان مندش من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله الكولومبي دييغو كالديرون داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الأسترالي جاك دونكان.

وحاول القادسية العودة مجدداً إلى المباراة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه مختار فلاتة الذي أهدر هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة أمام المرمى من زميله البرازيلي جورجي داسيلفا إلا أنه فشل في تحويلها إلى الشباك.

واستعاد الفيصلي سيطرته وتمكن لاعبه البرازيلي لويس غوستافو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82 بعد تلقيه تمريرة من زميله حمدان الشمراني ليراوغ المدافع محمد خبراني ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الفيصلي تفوقه وتمكن لاعبه البرازيلي دينلسون بيريرا من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 86 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك القادسية. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 33 نقطة متقدماً إلى المركز السابع مؤقتاً، وبقي القادسية على رصيده السابق 24 نقطة في المركز 12 مؤقتاً.