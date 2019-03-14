باصريح: فترتي مع الاتحاد الأفضل.. ولا أملك عصا سحرية

أكد بندر باصريح أنه وافق على تدريب القادسية لأنه ابن النادي ومدربا محترفا، وأنه لا يملك عصا سحرية لإعادة هارون كمارا إلى مستواه السابق الذي ظهر به في بداية المسابقة، مشيرا إلى أنه استفاد كثيرا من فترة تواجده في اتحاد جدة ووصفها بالأفضل.

وقال باصريح في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: تدريبي للقادسية بمثابة رد الجميل لهم، ولا أحب أن يطلق علي كلمة مدرب طوارئ، ونسعى للوصول إلى المركز الذي يليق بالقادسية في الموسم الحالي.

وأضاف: الأجانب مميزون في القادسية، لكن الفريق كان بعيدا عن هويته وواجه سوء الطالع، بجانب التوظيف غير الجيد في مراكز اللاعبين، لكن هناك إيجابيات عديدة في الفريق لاسيما وأننا نمتلك عناصر صغيرة في السن، وقادرون على العطاء في الدوري.

وأرجع بندر باصريح غياب هارون كمارا عن مستواه المعهود إلى ظروف، قائلا: ربما مر هارون بظروف عائلية أو فنية ، ولا أملك عصا سحرية مع هارون كمارا.

وأشار إلى أنه تعلم في اتحاد جدة كيفية التعامل مع الأندية الجماهيرية، مردفا: تعلمت أيضا كيفية التعامل مع وضع حرج لفريق كرة القدم، وفترة الاتحاد من أفضل فترات حياتي الكروية.

ولفت إلى أن الفريق ليس جاهزا بنسبة 100% لمواجهة الفيصلي، يوم الخميس، لأن الوقت الضيق لم يسمح له لتغيير الأمور في الفريق، لكن فترة التوقف ساعدت على التجهيز لـ "الديربي".