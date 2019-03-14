بيرناس الاتفاق.. مدرب "فئات سنية" صقل خبرته في السعودية

بدأ الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب الاتفاق، مشواره التدريبي في عمر الـ 23، مع أكاديمية خيتافي الإسبانية للشباب، واستمر في الأكاديمية لمدة 6 مواسم.

وكان بيرناس مدربا وطالبا راغبا في شهادة الماجستير بالإعداد البدني من جامعة قرطبة، وانتقل في 2005 إلى أكاديمية أتلتيكو مدريد للفئات السنية، للعمل كمحلل للأداء.

وحط صاحب الـ "42 عاما" رحاله في السعودية في 2012، لتولي تدريب المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاما، وحقق بطولة كأس الخليج للفئة نفسها ووصيف كأس العرب تحت 23 عاما، ثم تولى منصب مساعد مدرب المنتخب الأول مع لوبيز كارو ومعه نال الأخضر وصافة كأس الخليج 2014، قبل أن يشرف في 2015 على أكاديمية أتلتيكو مدريد إلى جانب أكاديمية واندا الصينية.

وإلتحق في الموسم الماضي بنادي الاتفاق للمرة الأولى، كمدرب لفئة الشباب، وفي موسم 2017-2018 عمل كمساعد لمدرب الفريق الأول سعد الشهري ثم شغل المنصب نفسه مع المدرب الأوروغوياني ليوناردو هذا الموسم، قبل أن يتولى القيادة الفنية خلفا له في الأول من ديسمبر الماضي.

ويتواجد الاتفاق في المركز التاسع بالدوري برصيد "28 نقطة"، وتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.