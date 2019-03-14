صراع الهدافين..أرقام جديدة تنتظر توامبا وغوميز وحمدالله

اشتدت المنافسة على لقب هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مع دخول الجولة 24 من المسابقة، وسط منافسة مفتوحة ما بين 4 إلى 6 لاعبين من خمسة أندية.

ويتصدر الكاميروني ليندر توامبا، مهاجم التعاون، قائمة الترتيب بـ "18 هدفا"، بفارق هدف واحد عن المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب النصر، والفرنسي بافيتيمبي غوميز، محترف الهلال "17 هدفا لكل منهما"، ويأتي خلف الثلاثي المهاجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي بـ "16 هدفا".

وبحسب الأرقام.. اقترب كريستيان جوانكا لاعب الاتفاق "14 هدفا" ودجانيني تافاريس مهاجم الأهلي "13 هدفا" من مقدمة ترتيب الهدافين.

وتبدو الفرصة سانحة لتوامبا من أجل تسجيل رقم جديد لفريقه التعاون لم يحدث في تاريخ دوري المحترفين السعودي، أن نال لاعب من التعاون لقب الهداف، ويخوض توامبا مباراة، يوم الخميس، أمام الفتح، يطمح خلالها لتوسيع الفارق والابتعاد في صدارة الهدافين.

وعلى الرغم من أن المهاجم الكاميروني يتواجد في مقدمة الترتيب، إلا أنه لا يمتلك أفضل رقم على مستوى "تسجيل الأهداف وفقا لعدد الدقائق"، حيث أحرز أهدافه خلال 22 مباراة في 1911 دقيقة لعب، بمعدل هدف كل 106 دقائق، وبخلاف مباراة الفتح، تتبقى 6 مباريات هامة للتعاون، ستتضح حولها الصورة بشكل كبير، لاسيما أنه سيقابل فرقا متفاوتة المستوى، حيث يلعب التعاون ضد الفتح والفيحاء والقادسية والهلال والشباب ويختتم المسابقة بملاقاة الفيصلي.

وكان المهاجم السعودي محمد الراشد، أقرب لاعبي التعاون للظفر بجائزة هداف الدوري في موسم 2010-2011، عندما حل ثالثا بـ 14 هدفا وبفارق هدفين عن ناصر الشمراني المتصدر الذي كان مع الشباب، بينما سعي بول ألوو إيفولو، الفرنسي الجنسية والكاميروني الأصل، للظفر باللقب بعد أن نافس خلال ثلاثة مواسم "2013 إلى 2016"، وكان أفضل رقم حققه "15 هدفا" في موسم 2014-2015، وحل ثالثا خلف عمر السومة ومحمد السهلاوي، مهاجم النصر.

وسيتمكن الفرنسي غوميز من تحقيق رقم فشل فيه محترفو الهلال في دوري المحترفين، وذلك في حال فوزه بالجائزة، علما بأن الهلال نال الجائزة مرتين في دوري المحترفين، الأولى مع محمد الشلهوب موسم 2009-2010 بـ "12 هدفا"، والمرة الثانية عن طريق ناصر الشمراني المهاجم الوحيد نال الجائزة للهلال في موسم 2013-2014 بـ "21 هدفا".

ويستضيف الهلال أحد، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 24، على أن يلعب بعدها ضد النصر والحزم والأهلي والتعاون والاتفاق والشباب، وسجل غوميز أهدافه الـ 17 في 23 لقاء "1941 دقيقة"، وبمعدل هدف كل 114 دقيقة.

وتبدو الفرصة سانحة للمغربي عبدالرزاق حمدالله، وذلك للحصول على جائزة فشل لاعبي النصر في تحقيقها قرابة العقدين، ويعتبر الإكوادوري كارلوس تينوريو آخر لاعب من النصر نال الجائزة في موسم 2002-2003 بـ 15 هدفا، متفوقا على زميله الكنغولي روك بوسكاب بفارق هدف واحد.

وبالنسبة لرباعي المقدمة، يملك حمدالله أفضل رقم على مستوى تسجيل الأهداف وفقا لعدد الدقائق، لاسيما أنه يسجل كل 92 دقيقة هدفا، ولعب المهاجم المغربي 23 مباراة "1941 دقيقة".

وكان السعودي محمد السهلاوي أبرز لاعبي النصر الذين نافسوا على الجائزة في مواسم 2011-2012 و 2013-2014 و2014-2015، ويعد موسم 2015 الأفضل للسهلاوي بعدما تواجد ثانيا "21 هدفا" بفارق هدف عن عمر السومة.

ويتوجب على حمدالله الاستفادة من المباريات الـ 7 المتبقية للنصر، والذي يلعب في الأسبوع 24 أمام النصر وبعدها ديربي الرياض ضد الهلال، ثم الرائد والاتحاد والفتح والحزم وأخيرا لقاء الباطن.

بدوره، يتسلح عمر السومة بخبرته بعد أن نال الجائزة ثلاث مرات متتالية أعوام 2015-2016-2017، وذلك لخطف جائزة الموسم الحالي للمرة الرابعة، والفرصة مؤاتية أمامه لكسر تعادله مع ناصر الشمراني كأكثر لاعبين حصولا على الجائزة في دوري المحترفين، والانفراد بالصدارة.

وسجل السومة أهدافه الـ 16 في 20 مباراة لعب فيها بالموسم الحالي وخلال "1577 دقيقة"، وبمعدل هدف كل 99 دقيقة، ويخوض فريقه المواجهات المقبلة ضد الرائد والفيحاء والشباب والهلال والوحدة والفيصلي والاتفاق.

ويطمح كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب الاتفاق "14 هدفا" ودجانيني مهاجم الأهلي "13 هدفا"، تحسين معدلها التهديفي والاقتراب أكثر، من خلال استغلال المباريات المقبلة المتبقية في الدوري، علما بأن دجانيني عانى من الإصابة في عدة مباريات ولعب فقط 15 مباراة ويسجل في كل 81 دقيقة.

ويتفوق عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون، المتواجد في المركز السابع، على لاعبي مقدمة ترتيب الهدافين، وذلك على مستوى معدل الأهداف وفقا لدقائق اللعب، بعدما هز الشباك في 11 مناسبة خلال 19 مباراة شارك فيها "706"، وبمعدل هدف في كل 64 دقيقة، وهو الأفضل بالنسبة للاعبين في الموسم الجاري.

ويتساوى الشباب والأهلي كأكثر ناديين نالا جائزة الهداف في 3 مواسم لكل منهما، وحاز الهلال على الجائزة مرتين، مقابل مرة للاتحاد والفيحاء.

واستفاد توامبا من تسجيل 5 ركلات جزاء، فيما أحرز حمدالله وغوميز والسومة من علامة الجزاء في 4 مرات لكل لاعب.