مدرب الاتفاق: هدف حمدالله غير صحيح.. ولسنا محظوظين

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عبر الإسباني سيرخيو بيرناس، مدرب الاتفاق، عن صدمته باحتساب هدف المغربي عبدالرزاق حمدالله، مضيفا بأن الهدف أثر على نفسية بعض اللاعبين ما أدى إلى انفعالهم.

وقال بيرناس في مقابلة مع "في المرمى" حول سلسلة تعثرات فريقه: لا يوجد سبب معين للتعثر في الست مباريات الماضية، ولكن لم يشارك بعض اللاعبين الأساسيين ولسنا محظوظين مع تقنية حكم الفيديو المساعد، كل مباراة تختلف عن الأخرى.. في جميع مبارياتنا المستويات كانت مقاربة عدا مباراتنا أمام التعاون.

وحول مباراة فريقه الأخيرة أمام النصر، قال بيرناس: ضغط النصر علينا كثيرا وفي الدقيقة الأخيرة لم نكن محظوظين مع الحكم، الكل شاهد ما حصل أمام النصر، وتفاجأت كثيرا بقرار الحكم وبتقنية الفيديو في هدف النصر الأخير، وكنا قد حاربنا بعشرة لاعبين في الشوط الثاني بأكمله، وأرى بأن هدف حمدالله غير صحيح.

وأكد بيرناس أنه لا يخشى الهبوط مع الاتفاق وقال: لدينا فرصة جيدة جدا في كأس الملك، عقدي ينتهي في شهر يونيو ولست قلقا بشأن مستقبلي، وقد تحدثنا قليلا بشأنه ولكن تركيزنا على مبارياتنا القادمة، ولا نخشى الهبوط لأني أعتقد سننهي الدوري في المركز السادس أو السابع.