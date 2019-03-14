ميدو: مواجهة النصر صعبة.. وحضرنا لها بشكل جيد

أكد المصري أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي الوحدة، أن الفريق يسير في الطريق الصحيح خلال منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ووصف مباراة فريقه المقبلة أمام النصر بالصعبة.

ويتواجد الوحدة في المركز السادس في سلم ترتيب المسابقة برصيد "36 نقطة"، ويستضيف النصر، يوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 24 في الدوري.

وقال "ميدو" في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: مباراتنا المقبلة أمام النصر، ستكون صعبة، وحضرنا لها جيدا.

وأضاف: سنحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل التواجد في مركز متقدم، علما بأن جائزة أفضل مدرب حافز للجميع وذلك للحصول عليها مجددا.

وحصل "ميدو" على جائزة أفضل مدرب بالجولة الـ23، للمرة الثانية منذ توليه قيادة الأمور الفنية في نادي الوحدة، حيث سبق أن حقق اللقب في الجولة 15.