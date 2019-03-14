يوسف عنبر.. مسيرة تدريبية انطلقت قبل 17 عاماً

يعود يوسف عنبر إلى المنتخبات السعودية من الباب الكبير ليكون مدربا للصف الأول، وتدريب الأخضر في وديتي مارس خلال أيام فيفا.

وبدأ عنبر لاعبا في الفريق الأهلي، ولم يجد فرصة كبيرة لتمثيل أخضر الغربية بسبب مزاحمة وتألق محمد عبد الجواد في نفس خانته، كما كان ضمن أبطال آسيا في عام 1984 قبل أن يعتزل الكرة في التسعينات ويتجه للتدريب.

واستهل الرجل الذي يبلغ 58 عاما التدريب مع الأهلي في مراحله العمرية، وكانت أولى مهامه الكبيرة مع قلعة الكؤوس في عام 2002، ونجح بالظفر بكأس ولي العهد على حساب الغريم التقليدي الاتحاد آنذاك.

وعاد يوسف عنبر لتدريب الأهلي مرة ثانية، خلفا للألماني ثيو بوكير في عام 2008، وقاد الفريق الأخضر حتى نهاية الموسم، ومنذ ذلك التاريخ مر عنبر على المنتخب السعودي في كأس آسيا 2011، كمساعد لناصر الجوهر خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وفي 2012، استلم الوطني عنبر تدريب المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد لندن لكنه أقيل بعد ثالث مباراة نظرا للهزيمة من كوريا الجنوبية وتجمد رصيد المنتخب عند نقطة واحدة. وفي 2016، تولى عنبر تدريب المنتخب السعودي الرديف مسانداً للمنتخب الأول الذي كان يشرف عليه في ذلك الوقت المدرب الهولندي فان مارفيك.

وعلى صعيد الأندية درب عنبر الحاصل على درجة الماجستير في الأداء العالي في كرة القدم من جامعة لشبونة البرتغالية، درب فريقي الأنصار والحزم خلال تواجدهما في دوري الدرجة الأولى، وكانت آخر مهامه التدريبية الإشراف المؤقت على الأهلي في الجولة 19 هذا الموسم عقب إقالة المدرب الأرجنتيني بابلو غيدي مطلع فبراير الماضي.

ودخل عنبر ضمن قائمة كبيرة من المدربين الوطنيين، الذين مروا على الأخضر السعودي، بدءا من خليل الزياني في عام 1984 وانتهاء بفيصل البدين في عام 2016، كما سيكون المدرب رقم 51 في مسيرة المدربين الذين أشرفوا على الأخضر الكبير.