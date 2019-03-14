يوسف عنبر يعتمد على الوجوه الجديدة لوديتي مارس

أعلن يوسف عنبر، مدرب المنتخب السعودي، قائمة الأخضر التي ستلعب أمام منتخبي الإمارات وغينيا الاستوائية بين 18 و26 مارس الحالي.

وجاءت قائمة الأخضر في حراسة المرمى مصطفى ملائكة وعبدالله الصالح وعبدالله الجدعاني، وفي خط الدفاع، يزيد البكر ومدالله العليان ومحمد الخبراني وزياد الصحفي ومتعب المفرج وسلطان الغنيمان وبندر ناصر وعبدالله الشامخ، وفي خط الوسط، وليد باخشوين وفارس العياف ونايف هزازي وعلي هزازي وأحمد الزين وسلطان مندش وأسامة الخلف وربيع سفياني ومنصور حمزي وحسن الحبيب. وفي خط الهجوم، ضم يوسف عنبر، عبدالفتاح آدم وحسن شراحيلي.

وستقام مباراتي الأخضر في فترة التوقف الدولي، في 21 مارس الحالي أمام الإمارات في أبوظبي و25 من الشهر نفسه في الرياض أمام غينيا الاستوائية.