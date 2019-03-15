إدواردو إلى صربيا.. لمقابلة طبيب مختص في العضلة الخلفية

يغادر البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، إلى صربيا، يوم الجمعة، وذلك لعرض إصابته في العضلة الخلفية على أحد الأطباء المتخصصين.

وقال الهلال في بيان صحافي نشره عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : طلب أحد الأطباء المتخصصين في الإصابات العضلية حضور كارلوس إدواردو بعد اطلاعه على الأشعة التي أجراها اللاعب يوم الخميس، وذلك للمزيد من الاطمئنان على إصابته.

وأضاف: وسيعمل الطبيب على تحديد نوع برنامجه العلاجي والتأهيلي ومدته، وذلك بالتنسيق مع المستشار الطبي للنادي، الفرنسي جان مارسيل والجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وتعرض صاحب الـ "29 عاما" للإصابة خلال مباراة فريقه ضد الدحيل القطري ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.